Versleten onderbroeken en labels zonder adres: dit zijn de vakantietips van onze lezers

Bagage

Sjors Los waarschuwt om geen labels met volledig adres aan bagage te hangen. Dit zou inbraak kunnen bevorderen. Een naam en een (internationaal) telefoonnummer zijn meer dan voldoende, aldus Sjors. Ik denk dat veel reizigers daar niet bij stilstaan...

Vuile was

Bernha Klomp bewaart speciaal onderbroekjes met een rafeltje of gaatje. Op vakantie kun je ze na gebruik weggooien en heb je geen vuile was. Doen ze toch dienst in plaats van meteen in de vuilnisbak te belanden.

Buikpijn

Wilma Wijkmans herinnert zich vakantiegangers die door buikpijn werden geplaagd. Zij adviseert tarwegrastabletten mee te nemen die darmklachten kunnen verhelpen.