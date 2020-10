Delftse dino uit printer

Bij de 16 miljoen jaar oude schedel van de triceratop vallen Michael van der Meer hoofd Science Centre Delft (l.) en Jules Dudok van Skull 21 de schedel in het niet. Ⓒ FOTO peter van zetten

Een van de laatste grote dinosauriërs, de Triceratops Prorsus, is dankzij kennis en techniek als een phoenix uit de as herrezen. Het imposante resultaat is sinds 3 oktober te bewonderen in Science Centre Delft.