Betekent dit de teloorgang van de echte snackbar?

De rij is lang en ook ik wacht geduldig op mijn patatje met. Of beter gezegd: op mijn portie zelfgemaakte biologische frites met truffelsaus. Luxe alom in deze snackbar, waar met sierlijke letters ’Friterie’ op de gevel staat en de toonbank van hip zwart staal is gemaakt.

De frites zijn niet te versmaden, daar ligt het niet aan. Maar toch klopt er iets niet. Je gaat er bijna verlangen naar een ongezellige tent met berenklauwen, mexicano’s en kapsalons. Omdat een snackbar zo hoort te zijn.

Steeds meer ondernemers gaan met de snackbar aan de haal. Dat zelfs sterrenchefs snackbars met namen als het Frites Atelier en Friet District zijn gestart, is geen toeval. Haute friture is in. Het fenomeen is natuurlijk helemaal van nu: mondkapje op, bestellen en wegwezen. Juist nu de snackbar ongeveer honderd jaar bestaat – over het exacte jaartal bestaat onduidelijkheid – gebeurt er van alles in frituurland.

Maar betekent dit ook de teloorgang van de echte snackbar? Moeten we het straks vooral hebben van ouderwetse snackbarherinneringen? Die heb ik in ieder geval volop. Zo maakten mijn ouders mij als kind dolgelukkig door me in de auto te zetten en naar de grote stad te rijden om daar de luikjes van Febo open te trekken. Jaren later hing ik liever vóór de snackbar, samen met de tieners uit ons dorp.

Dat de echte snackbar al jaren uit mijn leven is verdwenen, heeft vooral te maken met zelfbescherming. Simpelweg omdat ik kroketten, kaassoufflés en zelfs frikandellen niet kan weerstaan.

Maar volgens onderzoeker Lenno Munnikes hoeven we ons geen zorgen maken: de snackbar zal altijd blijven bestaan. In welke vorm laat hij in het midden, maar ook dat zal vast goed komen. Omdat de geschiedenis zich immers altijd herhaalt en de snackbar hip was in de jaren 50.

Misschien moeten we dus nog geduld hebben. Genieten van biologische frites totdat we ook op dit gebied de fifties gaan nadoen. En de snackbar weer wit en ongezellig hoort te zijn.

