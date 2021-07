Bij Staybridge Suites in Den Haag is het goed toeven

Dankzij de reisverhalen in VRIJ heb ik in fraaie hotels mogen slapen en hierover in deze rubriek geschreven. Een gaaf onderdeel van het werk, maar privé zou ik in Nederland niet zo snel voor mezelf een overnachting boeken. Ongezellig zonder partner en met m’n gesnurk doen vrienden geen oog dicht.

Verzetje

Maar na ruim een jaar thuiswerken in een studio van 34 vierkante meter snak ik naar een verzetje/rustmoment buiten de deur. Nou, dat heb ik gekregen!

Tegenover de Hofvijver in Den Haag zit namelijk Staybridge Suites the Hague - Parliament, met studio’s en suites waar je ook een langere periode kunt verblijven.

Het is gevestigd in een rijksmonument recht tegenover de Hofvijver met erachter het Binnenhof en het Torentje van premier Rutte. De horeca is bovendien weer open en dat geldt ook voor winkels en musea zoals Escher in Het Paleis en het Mauritshuis. Deze liggen ook nog eens op loopafstand.

Strak design

Het heeft wat weg van een studeer/sigaarkamer, maar dan de strakke designvariant. Te danken aan een blauw plafondhoog wandmeubel tegen de muren, met boekenplanken nisjes en kunstobjecten. Er staan liefst twee flatscreens, een tegenover de bank en een tegenover mijn queensize bed. De keuken is van alle gemakken voorzien, maar die hoef je niet te gebruiken aangezien er vele leuke restaurants in de buurt zitten.

Op een steenworp afstand liggen Noordeinde (met natuurlijk het prachtige paleis) en de Dennenweg. Hier vind je een verscheidenheid aan leuke restaurantjes waar je in een aangename ambiance kunt eten. Die twee straten zijn sowieso erg fijn om overdag doorheen te struinen; je vindt er redelijk wat galerieën en designzaken, maar ook pittoreske, verborgen binnentuinen.

Na uitgebreid te hebben getafeld, keren we voldaan – mijn suitegenoot met de oordoppen in de aanslag – terug. In de suite treffen we zoetigheid aan die we natuurlijk direct opsmikkelen.

Slapen is na onze bourgondische avond geen probleem. De klimaatbeheersing uitvogelen wel, maar dat kan aan mijn gemoedstoestand hebben gelegen.

Zaterdagochtend word ik te vroeg, maar uitgerust wakker. Buiten schemert het nog, op straat is geen ziel te bekennen. De Hofvijver en het Binnenhof zijn in nevelen gehuld. Wat ontzettend fijn om er weer even uit te zijn!

In ’t kort

Locatie: Tegenover de Hofvijver en het Binnenhof, op loopafstand van de winkels in het centrum.

Inrichting: Suites en studio’s zijn modern ingericht met klassieke elementen.

Service: Zoals je mag verwachten: behulpzaam en altijd een glimlach.

Praktisch: Gasten parkeren gratis in de ondergrondse garage. Arrangement met 6-gangendiner (incl. glas champagne & drankarrangement), overnachting in Studio Suite en ontbijt vanaf € 219 p.p., ihg.com/staybridge/thehague.