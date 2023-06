Wat als laminaat door slijtage gaat glimmen?

Vraag:

Leni: „Wij hebben vijf jaar geleden mat laminaat gekocht. Inmiddels is een deel daarvan glimmend geworden, met name op de plekken waar veel wordt gelopen.”

Antwoord:

Zamarra: „Laminaat glimt het meest op de plekken waar het veel is belopen. De toplaag is daar door de wrijving gepolijst. Met schoonmaakmiddelen is daar niets aan te doen. Ik zou de vraag bij de leverancier neerleggen, wellicht dat deze een oplossing weet.”