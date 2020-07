Subsidiepot voor gebruikte elektrische auto nog wél vol

Het aanbod tweedehands EV’s is flink gegroeid. Ⓒ Jérôme Wassenaar

We zijn maar net een week onderweg, of de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s is al leeg. De pot voor gebruikte EV’s is daarentegen nog bijna niet aangeraakt. Wanneer komt een tweedehands elektrische auto in aanmerking voor de subsidie en wat is er zoal te koop?