Tips om je (kleine) slaapkamer snel een frisse look te geven

Opruimen

Misschien wel de belangrijkste eerste stap: opruimen. Rondslingerende sokken, oud papier, een onopgemaakt bed zorgen ervoor dat je kamer er rommelig uitziet. Dat kan weer zorgen voor een slechtere nachtrust.

Plafondhoge gordijnen

Geen hoog plafond? Je kunt dit natuurlijk altijd creëren door te kiezen voor hoge gordijnen. De Amerikaanse interieurontwerper Noz Nozawa tipt: “Koop gordijnpanelen die tot op de grond komen en breng die zo dicht mogelijk bij het plafond aan.”

„Je kunt de afmetingen van een kleine kamer niet veranderen, maar je kunt in ieder geval de illusie van plafondhoogte versterken”, zegt Nozawa. Gordijnen voegen daarnaast bepaalde zachtheid en rust toevoegen aan je slaapkamer.

Kamerplant

Met een stukje natuur in huis geef je iedere ruimte een frisse en levendige uitstraling. Kies voor kamerplanten op de vloer als je in een kleine ruimte slaapt. Deze voegen hoogte toe en trekken je blik naar boven, waardoor de ruimte groter aanvoelt.

Wat ook hartstikke leuk staat in een kleine ruimte: een hangende plantenbak, bijvoorbeeld boven je nachtkastje.

Verf of behang het plafond

Je slaapkamer krijgt direct een nieuwe look wanneer je het plafond verft of behangt. Je aandacht wordt bovendien naar boven getrokken, dus de kamer voelt automatisch wat groter aan.

Let wel op: kies niet voor een druk chaotisch behang of een donker plafond. Dan zul je het tegenovergestelde effect merken en dat is dus niet wat je wil.

Spiegel

Het is zeker weten een eeuwenoud trucje, maar hij werkt nog steeds: kies voor een oversized spiegel. Het doet de ruimte namelijk optisch groter en lichter lijken. Een spiegel is bovendien verkrijgbaar in allerlei hippe varianten.

Een luxe dekbed

Niets is zo fijn als wakker worden in een schoon bed. Al helemaal wanneer je ook nog eens nieuw beddengoed hebt dat heerlijk ligt. Investeer dus net wat meer in beddengoed, zodat jij iedere nacht slaapt als een roosje.