Zo krijg je vieze geuren en vlekken uit je plastic bakje

Soms blijft een geur van een gerecht aanwezig in het plastic bakje hangen. De vaatwasser heef je bakje al grondig onder handen genomen, maar de geur is nog niet weg. Sterker nog, de geur wordt alleen maar muffer of scherper. Vooral bij vers gesneden ui en knoflook gebeurt dit vaak. Hoe je die geur er tóch uitkrijgt? Simpel: met een oude krant.

Hoe werkt dat dan? Plastic is een poreus middel dat snel geurtjes opslaat. Een krant neemt ook gemakkelijk geurtjes op. Als je in het bakje een paar proppen krantenpapier legt, is de kans dus groot dat de geur uit het bakje trekt en de krant de nare geurtjes in zich opneemt. Laat de proppen minstens een nacht in het bakje liggen. De krant gooi je vervolgens gewoon bij het oud papier, en jouw plastic bakje is weer als nieuw.

Helpt dat niet (genoeg)? Dan kun je altijd nog aan de slag gaan met water en zout. Strooi flink wat zout in je bakjes en vul deze tot de rand met heet water. Doe de deksel erop en wacht weer een nacht. Grote kans dat de geur, hoe sterk die eerst ook was, nu wél weg is.

Vlekken

Citroen kan zorgen voor schone tupperware bakjes. Je gaat als volgt te werk: knijp een halve citroen uit in een bakje waar hardnekkige vlekken in zitten. Knijp de citroen leeg totdat er een klein laagje in staat en doe de deksel erop. Let erop dat de deksel goed vast zit en schud het bakje even goed zodat het citroensap in het hele bakje zit.

Het plastic bakje zet je ondersteboven in de zon. Een zonnige vensterbank is bijvoorbeeld ideaal. Haal het bakje na een paar uur uit de vensterbank, en spoel het bakje goed om met water. De vlekken zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.