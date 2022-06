Zo vaak zou je vaatdoekjes en handdoeken moeten verschonen

Columns & Opinie

Elke dag je haar wassen, hoe ongezond is dat?

Er zijn mensen die dagelijks hun haar wassen, vooral als ze bijvoorbeeld vaak sporten. Wel zo fris is hun motto, maar of dat nu daadwerkelijk zo is? Want heeft het haar daar wel baat bij… Lezeres Winnie: “Ik dwing mezelf pas om de vijf dagen mijn haar te wassen, want hoe vaker ik dat juist doe, hoe ...