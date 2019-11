Groot, groter en nog veel groter

Vorige week presenteerde het in Nederland (nog) niet zo bekende merk Xiaomi in Madrid zijn nieuwste smartphone. Xiaomi is een jong bedrijf (2010, waarde 50 miljard dollar, red.) en maakt naast smartphones diverse lifestyleproducten. In het tweede kwartaal van 2019 was Xiaomi de op vier na grootste smartphonefabrikant ter wereld.

Het laatste ’vlaggenschip’ is de Mi Note 10. Een telefoon met indrukwekkende getallen. De Mi Note 10 richt zich op fotografie. Het is de eerste telefoon met vijf(!) camera’s en een beeldsensor die maar liefst een resolutie van 108MP haalt. Het is dan wel geen miljard, maar met 108 miljoen pixels krijg je de wenkbrauwen ook wel omhoog. Net als de prijs overigens, want die is aantrekkelijk.

Zo groot kun je printen met foto’s van 108MP. Ⓒ Foto: Xiaomi

Het toestel heeft een amoled-display met afgeronde schermranden en straalt voor 549 euro luxe uit. De accu is behoorlijk fors met 5260 mAh. Na intensief gebruik kwam ik op dag twee dan ook pas in de buurt van het stopcontact. De processor is niet high-end, maar alles voelt vlot en snel aan.

Na een paar dagen ’stoeien’ bevalt de Mi Note 10 uitstekend. Het meest verbazend blijft de resolutie, waarmee Xiaomi letterlijk en figuurlijk een grote voorsprong op de concurrentie neemt.

Plus

Hoge beeldresolutie, krachtige batterij

Min

Iets hoger gewicht door batterij.

Waardering

Prijs

€ 549