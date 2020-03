Recept van de dag: St. Patrick's Day-pannenkoeken

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Ja, het mag weer. Wil jij eens proeven wat grote chefs als Roger Rassin, Wilco Berends en Alain Alders met Iers rundvlees kunnen maken? En wel op 16 maart, van 11.00 tot 14.00 uur in het prachtige Amstelhotel? Ik mag drie stellen een plek geven. Een klein beetje St. Patrick's Day. Maar dan moet jij mij als de wiedeweerga een mail sturen en me vertellen welke zeewier in traditioneel Ierland werd gebruikt om pudding van te maken. En dan nu pannenkoeken zoals ik ze in Ierland leerde kennen.