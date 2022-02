Dit zijn de voordelen van een houtril in de tuin (en zo maak je hem)

Tegeltuinen zijn helemaal uit, groen en natuurlijk zijn de codewoorden. Wat daarin heel mooi past, is een houtril, een muur van gesnoeide takken. Al dan niet met elkaar verstrengeld en aangevuld met bladeren en tuinafval. Zonde om al die nuttige restanten in de groenkliko te gooien.

Vaak bestaat het idee dat zo’n ril alleen geschikt is voor landgoederen of heel grote tuinen omdat ze veel te breed zouden zijn. Maar dat zijn takkenwallen, grote langwerpige stapels waarmee weilanden of paden worden afgezet.

Smal

In een kleinere tuin is heel gemakkelijk zelf een smalle ril te maken door twee rijen houten palen (of stevige takken) op de plek van de afscheiding neer te zetten. Breedte naar keuze en baseer qua lengte de afstand tussen de palen op de lengte van de beschikbare takken. Meestal voldoet een meter voor lange takken en vijftig centimeter als je liever kleinere takken gebruikt.

Bekijk ook: Met deze planten heb je ook in de winter plezier van je tuin

Leg de takken er vervolgens horizontaal tussen, desgewenst verstrengeld en/of om de palen heen gevlochten. Dat kan zo breed en hoog worden gemaakt als mogelijk of gewenst is. Wie graag een ’levende’ haag wil, dat wil zeggen met planten die er door de jaren op en in gaan groeien, moet zorgen dat er wat zonlicht doorheen kan komen.

Wie eerst een jaartje takken van bomen of struiken opspaart, komt al snel een heel eind. De ril kan ook eerst half worden opgebouwd en later aangevuld. Plaats eerst de grote takken en vul een en ander op met kleiner materiaal, stukken mos en ander tuinafval. Mag dat in het begin wat kaal ogen, door regelmatige toevoeging van snoeiafval wordt het er alleen maar mooier op.

Ook kan er klimop of een andere klimmer tegenaan worden gezet. Voor de esthetici onder ons die liever een strakke afscheiding willen: kleine boomstammetjes in de breedte opstapelen kan een prachtig effect geven. Maak dit niet te hoog in verband met het gevaar op instorten/omvallen. Zorg voor tussensteunen op regelmatige afstand.

Dieren

Groot voordeel: een houtril sterft nooit af, wat bij een normale heg altijd een risico blijft. Wel vergaat het hout door de jaren heen, maar dat kan worden opgevangen door regelmatig aanvullen en bijhouden. Als de takkenril oost-west wordt neergezet, maak je een zonnige kant en een schaduwzijde waardoor elk dier er een plek kan vinden.

Want houtrillen bieden de eigenaar niet alleen bescherming en privacy, maar zijn ook een schuilplaats voor kleine dieren en insecten. Groepjes stenen of stapeltjes hout ernaast versterken deze mogelijkheid. Vogels, egels en amfibieën zijn blij met het toevluchtsoord en het is een gunstige plek voor mossen en zwammen. Zo komt er meer biodiversiteit in de tuin. Grote kans overigens dat er vogels in gaan broeden.