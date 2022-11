’Onder de medische verbandmiddelen was afluisterapparatuur geplaatst’

Premium Cultuur

Umar Rashid zoekt met rauwe humor naar nieuwe balans: ’Er is geen goed of kwaad’

Umar Rashid (46) is een rijzende ster in de internationale kunstwereld. Het Dordrechts Museum was precies op tijd om de Amerikaanse kunstenaar te strikken voor een solo-expositie, getiteld Two tongues. Het is zijn eerste in een Europees museum. Een mooie primeur. „In mijn werk is geen goed en geen k...