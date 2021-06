Een gapende hoofdwond in Zanzibar

Mooiste herinneringen

„Tibet in 2007, nog voor de indringende Chinese inmenging. Met name het Potala-paleis van de dalai lama in de hoofdstad Lhasa. Indrukwekkend. Ook het bezoek aan het basecamp van de Mount Everest op 5200 meter hoogte was onvergetelijk. Twee jaar geleden hebben we op Cape Kennedy in Florida de lancering van een SpaceX Falcon van dichtbij meegemaakt. Vier jaar geleden bivakkeerden we twee weken ín het Krugerpark in Zuid-Afrika. Of hyena’s om de tent in de Serengeti. Een bezoek aan de Langnekken in Chiang Rai in Thailand. Mooie herinneringen in overvloed.”

Drama

„Als je 43 landen hebt bezocht, maak je natuurlijk van alles mee. Drama’s, tegenslagen, teleurstellingen. In het Victoriameer bij Tanzania ben ik van een boot gevallen, met fototoestel en al. Op het vliegveld van Stone Town op Zanzibar tegen de propeller van een vliegtuig aangelopen, met een gapende bloedende hoofdwond tot gevolg. Hoogteziekte in Tibet. Never a dull moment!”

Gadget

„Ik reis ouderwets. Natuurlijk wel met een mobiele telefoon, maar voor de rest geen gekkigheid.”

Bijzonder

„Met een vriendenploeg van acht man maken we een jaarlijks uitstapje naar alle voetbalclubs van de 65 Europa Cup-1 winnaars. Van Liverpool tot Real Madrid, van AC Milan tot Porto. De teller staat momenteel op 50 stuks. We moeten nog naar onder meer Steaua Boekarest en Rode Ster Belgrado, maar in deze coronatijd worden het waarschijnlijk eerst Feyenoord en PSV in Rotterdam en Eindhoven...”

Altijd mee

„Vrij simpel allemaal. Paspoort, fotocamera, mobiele telefoon en tandenborstel zijn eigenlijk het belangrijkst. Ik heb één afwijking: ik ga altijd op zoek naar Hard Rock Cafés!”

Hier moet je heen

„Jaren geleden maakten we een roadtrip naar en door de Baltische Staten. We reden van Amsterdam naar Tallinn, bijna 2200 kilometer. Alles is eigenlijk nog onbekend en toch heel dichtbij. Litouwen, Letland en Estland zijn een aanrader! In Tallinn kun je ook met de boot een dagtochtje naar Helsinki in Finland maken.”

Droom

„Zuid-Amerika, de Balkan, Grolloo...”

Motto

„Een reis is als een mens, geen twee zijn er hetzelfde.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.