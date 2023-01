Dagrecept: Broodje kip-piri piri uit Portugal

Daar werd hij al snel onderdeel van een kruidenmix, ook wel in de vorm van een olie. De Portugezen namen deze mix uit Mozambique en Angola mee terug naar Portugal, waar hij veel wordt gebruikt, met het gerecht kip piri piri als meest bekende voorbeeld.

De Portugese en Joodse keuken zijn nauw met elkaar verbonden en het is dan ook geen verrassing dat Jonah Freud een heerlijk recept voor kip piri piri heeft opgenomen in haar boek Memmisj, de Joodse wereldkeuken (Carrera Culinair). Draai de ingrediënten voor de saus in de keukenmachine glad. Proef, het is best pittig, voeg eventueel zout en/of suiker toe. De saus kun je in een afgesloten pot in de koelkast een week of twee bewaren.

Verwarm de piripirisaus in een pan. Snijd de kippendijen in stukjes. Leg de kip in de saus en laat die 30-40 minuten zachtjes koken tot het helemaal gaar is. Snijd de broodjes open en beleg ze met de stukjes kip en lekker wat saus. Stop er wat geraspte wortel en rettich bij en je kunt aan tafel, eventueel met een glas melk om te blussen.

Nodig voor de saus:

- 10 piripiri-pepers of andere pepers (zaadlijsten verwijderd en fijngesneden)

- 4 teentjes knoflook

- 2 el gember (geraspt)

- sap van 1 limoen

- 150 ml olijfolie

- 2 el azijn, ½ el suiker

- ½ el oregano, zout

Nodig voor de kip:

- 4 kippendijen (zonder bot)

- 4 harde puntbroodjes

- 2 wortelen (geraspt)

- 1 rettich (geraspt)