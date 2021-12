Goede voornemens voor dierenbaasjes: zo zorg je in 2022 (nog) beter voor je huisdier

Als je dier te zwaar is, laat hem of haar dan in 2022 afvallen. Overgewicht is namelijk een groot probleem bij onze huisdieren; het vergroot de kans op ziektes en kwalen, belemmert het welzijn en veroorzaakt onherstelbare schade aan de gewrichten waardoor deze dieren vaak eerder ’op’ zijn en moeten worden ingeslapen.

Probeer bij overgewicht minder eten te geven, beweging te stimuleren en regelmatig je huisdier te wegen om te controleren of je aanpak werkt. Hierdoor kun je fijner en langer van je geliefde huisdier genieten.

Zorg voor meer uitdagingen voor je huisdier, wat trouwens goed met afvallen valt te combineren.

Hersenwerkvoordieren.nl is een goed startpunt om je te verdiepen in de mentale behoeftes van onze huisdieren en om de band met je beestje te versterken.

Ga gezellig samen met je huisdier aan de slag en laat hem of haar werken om die traktatie of die brokjes te krijgen.

Zet daarnaast maandelijks een bedrag apart voor medische kosten voor je huisdier of sluit een verzekering tegen ziektekosten af.

"Uitdaging is erg belangrijk"

In de diergeneeskunde is steeds meer mogelijk qua onderzoeken en behandelingen.

Denk aan uitgebreide bloedonderzoeken, CT- en MRI-scans en ingewikkelde operaties of langdurige opnames.

Hierdoor kunnen meer problemen en ziektes worden behandeld, maar de kosten kunnen flink oplopen. Het is fijn dat áls het nodig is, je deze kosten kunt betalen of dat je dier is verzekerd.

Voor de een is sparen fijner, als je niet goed in sparen bent en/of een verzekering je meer aanspreekt, verdiep je daar dan in en sluit er een voor je huisdier af.

Beestjes zijn voor hun welzijn en gezondheid afhankelijk van hun baasjes. Ze zijn onderdeel van het gezin en er moet goed voor ze worden gezorgd.

Alvast een fijn, gezond en gelukkig 2022 voor huisdieren en baasjes!

