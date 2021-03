Deze plek in Nederland is een uniek paradijsje voor mens en dier

Het Waddengebied is een eldorado. Voor dieren, maar zeker ook voor de mens. Iedereen die weleens naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog is geweest, kent dat onthaastende Waddengevoel dat je het best kunt beschrijven als even teruggaan in de tijd dat al begint als je plaat neemt op de veerboot.

Wil je de Waddenzee echter écht leren kennen en heb je een goede conditie, ga dan wadlopen vanaf de Friese of Groningse noordkust. Onder leiding van een getrainde gids wandel je letterlijk over de bodem van de zee en kun je genieten van een ongeëvenaarde stilte in die wondere wereld tussen land en zee. Je kunt ook aanmonsteren op een oude zeilklipper en je laten droogvallen ergens op het wad.

Nog specialer is het als je die twee dingen combineert. In normale tijden kun je zo’n twintig keer per jaar naar het onbewoonde Waddeneiland Rottumeroog. Een onbewoond eiland in Nederland, dat moet je toch eens hebben gezien!

Het water staat enkelhoog. Ⓒ Jolien Strookappe

Het is elf uur ’s morgens wanneer de Noordster, een voormalige garnalenvissersboot, afvaart vanuit Lauwersoog in het uiterst westelijke puntje van Groningen. Een week geleden was het nog een uur of zeven, want het getij bepaalt het tijdstip van afvaart.

Met een diepgang van 60 cm voor en 1,20 meter achter slingert de Noordster zich door de geulen langs een route die met boeien is uitgezet. Een functie die dichter bij Rottummeroog gekomen wordt overgenomen door dunne, levenloze boompjes.

Zeehonden

De tocht duurt, afhankelijk van de windrichting, drie à vier uur. We hebben geluk, want de zee is rustig en er schijnt een lekker zonnetje. Onderweg zien we langzamerhand het vasteland achter ons verdwijnen en na een tijdje kunnen we op de zandplaten tussen Rottummeroog en Rottummerplaat meerdere zeehondenkolonies bewonderen. Geweldig, zo dichtbij!

Het bezoek aan Rottumeroog stond hoog op de bucketlist van Jolien Strookappe, in het dagelijks leven artdirector en in haar vrije tijd een fervent natuurfotograaf. „Ik stond al een tijdje op de wachtlijst toen ik eindelijk bericht kreeg van Staatsbosbeheer dat er een plaatsje vrij was op een van expedities naar het eiland. Buiten het broedseizoen wordt alleen vanuit Lauwersoog met de Noordster naar het onbewoonde eiland gevaren, dus het aantal plekken is beperkt.”

Op ongeveer een kilometer van Rottumeroog gooit de dienstdoende schipper het anker uit, waarna we zo’n anderhalf uur een uniek schouwspel mogen bewonderen. We zien het water letterlijk wegstromen alsof ergens verderop bij Den Helder de stop eruit is getrokken.

Om dit fenomeen te verklaren, moeten we een behoorlijke sprong terug in de tijd maken. De Waddenzee is zo’n 45.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd ontstaan. Het water van de Noordzee zat vast onder gletsjers. Toen die begonnen te smelten, steeg de zeespiegel. Zo’n 35.000 jaar later ontstond het Kanaal, ofwel het Nauw van Calais, tussen Frankrijk en Engeland. Sindsdien stromen twee grote vloedstromen twee keer per dag de Noordzee in. Een uit het noorden, de ander uit het zuiden.

Trappetje uitgooien en je staat op het wad. Ⓒ Jolien Strookappe

Die vloedstromen zorgden eeuwenlang voor een soort bulldozereffect op het zand in de Noordzee, waardoor een uit een lange rij zandbanken bestaande strandwal ontstond waarachter kwelders, moerassen en allerlei grote en kleine eilanden lagen.

Toen die strandwal bij grote stormen doorbrak, stroomde het zoute water over het achterliggende veengebied en ontstond de Waddenzee. Eeuwen later, in 1362, zorgde de Sint-Marcellusvloed ervoor dat de Zuiderzee en Dollard ontstonden.

De vloedstromen en de aantrekkingskracht tussen zon, maan en aarde zorgen dus nog steeds voor het alsmaar wisselende getij in de Waddenzee. Zo zien we vanaf de boot langzamerhand steeds meer vlaktes droogvallen, die vrijwel meteen worden ingenomen door vogels die zich tegoed doen aan minikreeftjes, slakken, kokkels, garnalen, pieren en krabjes.

Als de schipper het tijd vindt dat we van boord kunnen, stuurt hij zijn boot een drooggevallen zandbank op en laat een trap overboord zetten, waarlangs we in het nog maar enkele centimeters diepe water stappen en we de steeds verder droogvallende vlakte kunnen oversteken naar dat unieke, lege eiland.

Wanneer we na een paar uur weer bij de boot zijn, wachten we tot de Waddenzee weer ’volloopt’ door de zuidelijke vloedstroom en kan de Noordster terugkeren naar Lauwersoog.

We varen terug in een volstrekt donkere wereld die alleen wordt verstoord door het licht van het Duitse waddeneiland Borkum en de windmolenparken op zee. Dertien uur duurde de tocht in totaal. Een onvergetelijke ervaring.

De Waddenzee strekt zich uit langs de kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken. In het Nederlandse deel grenst Wieringen, het noordelijk deel van Friesland en Groningen, aan de binnenzee met een ongeëvenaard dynamisch landschap.

Het is een gebied, ontstaan onder invloed van eb en vloed, met een uitgebreid stelsel van grote en kleine geulen die worden afgewisseld door droogvallende zandplaten.

De Waddenzee is niet alleen een steeds populairder vakantiebestemming, maar ook een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht. Ze vinden eten en rust op het voedselrijke slikwad, de mosselbanken, uitgestrekte kwelders, witte zandstranden en duinen en zeegrasvelden. Ook duizenden vaak zeldzame plant- en diersoorten voelen zich hier thuis.

Alle Waddeneilanden ’wandelen’ al eeuwenlang in oostelijke richting. Het is eigenlijk niet anders dan dat de zee aan de Noordzeekust neemt, terwijl hij aan de oostelijk Waddenkust geeft. Daardoor kwam Schiermonnikoog zelfs op Gronings grondgebied terecht en moest de grens tussen Groningen en Friesland dusdanig worden aangepast dat Schier nu weer in Friesland ligt.

Wadlopen

Informatie over wadlopen vind je op visitwadden.nl. De vaartocht met de Noordster naar Rottummeroog kun je boeken op de website van Staatsbosheer. Verwacht niet meteen te kunnen. Niet alleen corona kan een spelbreker zijn, ook dien je er rekening mee te houden dat de tochten met ruimte voor maximaal 28 personen alleen in maart, augustus en september worden gevaren. Je kunt ook gaan zeilen en droogvallen op het wad. ailand.nl

Wandelende wadden

De Waddenzee strekt zich uit langs de kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken. In het Nederlandse deel grenst Wieringen, het noordelijk deel van Friesland en Groningen, aan de binnenzee met een ongeëvenaard dynamisch landschap.

Het is een gebied, ontstaan onder invloed van eb en vloed, met een uitgebreid stelsel van grote en kleine geulen die worden afgewisseld door droogvallende zandplaten.

De Waddenzee is niet alleen een steeds populairder vakantiebestemming, maar ook een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht. Ze vinden eten en rust op het voedselrijke slikwad, de mosselbanken, uitgestrekte kwelders, witte zandstranden en duinen en zeegrasvelden. Ook duizenden vaak zeldzame plant- en diersoorten voelen zich hier thuis.

Alle Waddeneilanden ’wandelen’ al eeuwenlang in oostelijke richting. Het is eigenlijk niet anders dan dat de zee aan de Noordzeekust neemt, terwijl hij aan de oostelijk Waddenkust geeft. Daardoor kwam Schiermonnikoog zelfs op Gronings grondgebied terecht en moest de grens tussen Groningen en Friesland dusdanig worden aangepast dat Schier nu weer in Friesland ligt.

Nationaal Park Lauwersmeer

Tot 1969 was het Lauwersmeer nog onderdeel van de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd het meer met een dam afgesloten en ontstond een prachtig vogelparadijs.

Zo bijzonder dat het als Nationaal Park is aangewezen. Het gebied kent een prachtige afwisseling van uitgestrekte graslanden, wuivende rietvelden, open water en beschutte bossen. Je kunt er bijzondere vogels als steltkluut, lepelaar en de zeearend spotten.

Om te voorkomen dat het gebied tot één groot moerasbos zal uitgroeien, heeft Staatsbosbeheer grazers als Schotse hooglanders en konikpaarden uitgezet om verruiging en verbossing tegen te gaan.

Het leuke is dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen de dieren in hun natuurlijke habitat kunt bewonderen.