Dit jatten Nederlanders ’t meest uit hotels

Het meest gejat worden handdoeken (77,5% van de handdoeken verdwijnt) en badjassen (65,1%), gevolgd door kledinghangers (49,3%), pennen (39,1%) en bestek (33,6%).

Inderdaad, voor de hand liggend. Opvallender is het jatgedrag van verschillende nationaliteiten. Duitsers en Britten zijn wat voorspelbaar in dat wat ze in hun koffer laten glijden: handdoeken en badjassen, maar ook de doucheproducten. Oostenrijkers mikken op borden en, jawel, koffiezetapparaten (hoe dan?!). Amerikanen gappen vooral kussens mee en peuteren de batterijen uit elektrische apparaten, zo laat het onderzoek verder zien. Italianen pakken het ’stijlvoller’ aan en gaan voor wijnglazen, Zwitsers voor de föhn. Fransen durven volgens het onderzoek gerust een televisie mee te nemen, inclusief afstandbediening.

En wij Hollanders? Praktisch als we zijn stelen wij vooral gloeilampen en toiletpapier.

Het bedrijf vroeg ook naar de opvallendste zaken die illegaal van eigenaar verwisselen. Die uitkomsten zijn ronduit bizar. Waarom zou je immers een complete regendouche van het plafond of een toiletbril van de pot schroeven, zoals het Berlin Hotel ooit is overkomen? Een hotelier in Italië stond eens versteld van een lege plek in de lobby: daar had ooit een piano gestaan. Drie mannen in overalls hadden hem meegenomen om nooit meer terug te brengen. Een hotelgast in Frankrijk werd ooit eens gesnapt toen hij een opgezet berenhoofd mee wilde nemen. Die moest hij uiteraard inleveren, maar heeft hem nu toch aan de muur hangen: zijn vrienden kochten de volgende dag het geval van het hotel om het als huwelijkscadeau te geven. Een hotel in Salzburg ontdekte eens dat er comoplete houten banken uit de sauna weg waren, een hotel in Duitsland rapporteert over een HiFi-systeem uit de spa.

Vijfsterrenhotels moeten tevens meer op hun matrassen letten dan viersterrenhotels: het gevaar dat die uit de luxe hotels worden meegenomen is 8,1 hoger dan uit die met een ster lager. Hoe dat dan gebeurt, is niet duidelijk.