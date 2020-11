Waarom brood helemaal zo slecht nog niet is (mits je het juiste kiest)

Bruin versus wit

Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken tussen bruin en wit brood. Rob Haanstra, voedingsdeskundige en oprichter van NutriLaunch: „Het verschil zit hem in het gebruik van de graankorrel. Het grootste deel van de vitamines, mineralen en voedingsvezels bevindt zich namelijk in de zemel, het buitenste laagje van de korrel.” Omdat bij een volkorenbrood 100 procent van de graankorrel wordt gebruikt, bij een bruinbrood de helft en bij een wit brood alleen het middelste gedeelte van de graankorrel (ook wel bloem dus), is een volkorenbrood dus de beste optie.

Koolhydraten heb je nodig

Het is een fabel dat je van koolhydraten dik wordt. Je hebt ze nodig, alleen geldt zoals met alles: met mate. Het gaat er vooral om dat je ze uit de juiste bronnen haalt. Buiten dat bij wit- en bruinbrood veel vitamines en mineralen verloren gaan door minder van de zemel te gebruiken, zijn ook de koolhydraten in deze varianten bewerkt. „Hierdoor bevat het brood minder voedingswaarden en vezels, terwijl dit laatste juist zorgt voor een verzadigd gevoel. Verder zorgt brood dat gemaakt is van sterk bewerkte granen ervoor dat de bloedsuikerspiegel sneller stijgt na het eten”, aldus Haanstra.

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om 40 tot 70 procent van de dagelijkse calorie-inname uit koolhydraten te halen. Daarvoor zijn een paar volkoren bammetjes dus hartstikke geschikt.

Bekijk ook: Dit wijkproject gaat voedselverspilling en armoede tegen

Laat je niet misleiden

Er is lange tijd onduidelijkheid geweest hoe verschillende soorten brood genoemd mochten worden. Dat zette consumenten vaak op een verkeerd spoor. Het werd tijd voor meer transparantie om misleiding tegen te gaan én om het imago van brood te verbeteren. Haanstra: „Vaak ga je op de kleur van het brood af, maar sinds 1 juli 2020 is er een verandering gemaakt in de wetgeving; nu is het verplicht de namen volkoren, witbrood en bruinbrood te gebruiken op de verpakkingen.” Het brood werd voorheen namelijk vaak donkerder gemaakt met bijvoorbeeld moutextract, omdat mensen geloven (nu geloofden) dat hoe donkerder het brood is, hoe meer vezels het bevat. De kleur zegt dus vrij weinig over hoe ’gezond’ het brood is.

Brood is geen dikmaker

Te veel eten wel, maar dat is niks nieuws. Als je volkorenbrood kiest, voeg je juíst iets van waarde toe aan je voedingspatroon. Haanstra: „Voldoende vitamines, mineralen en vezels binnenkrijgen is essentieel. Zorg dat het product zoveel mogelijk volkoren bevat, het liefst 100 procent natuurlijk. Meer vezels zorgen voor een verzadigd gevoel en hebben een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel.” Twee aspecten die, ironisch genoeg, juist helpen bij afvallen.