Column Babette: Op sociale media wordt de wereld een stukje mooier gemaakt

TikTok-rijen, wie kent ze niet? Waarschijnlijk iedereen die niet in een grote stad woont. Zelfs voor de meeste stedelingen is het een nieuw fenomeen.

Tijdens het paasweekeinde fietste ik vlak bij mijn huis over de grachten die door kleine straatjes met elkaar zijn verbonden. Sinds deze ’De 9 Straatjes‘ heten, zijn de huurprijzen omhooggeschoten en hebben het leuke bakkertje, de unieke knopenwinkel, de drogist en de ouderwetse schoenmaker plaatsgemaakt voor hippe kledingwinkels en trendy eet- en drinktentjes.

En daar, in sommige van deze straatjes, staan sinds kort lange rijen. TikTok-rijen dus. Ontstaan doordat iemand op TikTok dat ene tentje aanbeveelt en de video viral is gegaan.

Zo moest ik van mijn fiets stappen vanwege de menigte voor een fancy friettentje. En dat terwijl er op de stoep paaltjes met een afzetkoord waren geplaatst zoals je ze bij een filmpremière ziet. Er was zelfs een handhaver aanwezig om de rij, tot ver voorbij het einde van de straat, in goede banen te leiden.

TikTok-rijen blijken op veel plaatsen in de wereld een bekend fenomeen. Reizigers zijn altijd op zoek naar lokale hoogtepunten, maar daarnaast speuren vooral jongeren naar unieke ervaringen. En laten zich daarbij leiden door de tips van populaire TikTokkers. Zo zoekt bijna de helft van de jongeren reisinspiratie via sociale media. En staan ze met liefde in een lange rij voor dat ene bijzondere koekje in Milaan of dat lokale drankje in Madrid.

Met regelmaat komen ze bedrogen uit. Op sociale media wordt de werkelijkheid, en dus ook de wereld, vaak een stukje mooier gemaakt. Met gevolg dat er ook weer allerlei grappige filmpjes rondgaan van mensen die de TikTokker achternagingen en vervolgens zo teleurgesteld waren dat ze de realiteit versus de glamourwereld van sociale media in beeld brachten.

Hopelijk is er eerdaags een influencer die ontdekt hoe lekker de kalfskroket van Febo is en verplaatst de menigte zich weer. Kan ik eindelijk mijn eerste TikTok-patatje uitproberen.

