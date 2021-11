’In Thailand hebben we maden gegeten, ze smaken als chips’

Mooiste reis

„Cuba. We hadden de rondreis zelf gepland qua route, verblijf, excursies en de verplaatsing van A naar B. Een geweldig land, heel apart om een land te ervaren waar alles door het regime zo beperkt is.

Voor de mensen van de B&B’s waar we verbleven, hadden we toiletspullen als zeep, deodorant en tandpasta meegenomen en nog meer dagelijkse artikelen die daar bijna niet verkrijgbaar zijn. Dat werd overal erg gewaardeerd.

De hoofdstad Havana is de bruisende salsastad, Viñales vonden we geweldig vanwege de natuur en het landelijk leven en in Trinidad genoten we van de mooie stranden.”

Grappig

„Tijdens onze laatste dagen in Havana genoten we van het verkeer en de levendigheid in de straat, toen er een bus voorbijkwam met de tekst ’Volgende halte Egmond aan Zee’!”

Favoriet

„Thailand. Bangkok, Chang Mai, Laos, Phuke, Koi Samui. Het eten is overal zo heerlijk, gewoon lekker op straat. Natuurlijk moet je opletten dat het proper is.

We hebben ook maden gegeten, ze smaken als chips. De sprinkhanen hebben we toch maar overgeslagen.”

Tegenvaller

„Dubai is booming, dat wilden we weleens zien. Wat een stad, wat een winkelcentra, wat een gebouwen. De Burj Khalifa is geweldig, met een prachtig uitzicht vanaf die hoogte. We hebben ook een tocht naar Oman gemaakt, om vanuit daar een boottocht te boeken.

Met alles wat we in Dubai hadden gezien, viel die boottocht vies tegen. Wel deden we nog een leuke jeepsafari in de woestijn.”

Altijd mee

„Een paar jaar geleden heb ik voor mijn verjaardag een boekje gekregen met daarin een to do-lijst. Een soort bucketlist die altijd mee op vakantie gaat. Leuk om dingen af te strepen of herinneringen in op te schrijven, voor later.”

Tip

„Twee jaar geleden gingen we voor het eerst op cruise, vanuit Fort Lauderdale in Florida naar de Bahamas, Colombia, het Panamakanaal, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua en Mexico naar Californië. Je kunt elk land bezoeken zonder je paspoort mee te nemen, wel zo makkelijk.

Helaas kwamen we er te laat achter dat je je paspoort wel overal kunt laten stempelen, wat we zeker leuk hadden gevonden. Dat is iets voor onze volgende cruise, hopelijk in december.”

