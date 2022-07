Stylingtips voor een tropische sfeer in de tuin

Buiten eten

Dek de (houten) buitentafel met een bonte mix van keramieken servies en kelkglazen. Maak het nog gezelliger door drie hanglampen boven de tafel te hangen gemaakt van gevlochten materialen voor dat heerlijke Ibiza sfeertje. De op de natuur geïnspireerde collectie van Madame Stolz is handgemaakt met respect voor de makers.

Vloerkleed

Ⓒ buitenaccessoires van la Redoute

Met de buitenaccessoires van LaRedoute decoreer je snel en gemakkelijk het terras en de tuin in een landelijke of tropische sfeer. Door meerder vloerkleden bij elkaar te leggen creëer je optisch een plek om ook lekker op de grond te kunnen zitten en te picknicken. Een tray met opstaande rand en handvaten is daarbij extra handig als je vaak van binnen naar buiten loopt en andersom. Bijkomend voordeel: het werkt ook als leuke mini tafel op de grond.

Kleur

Ⓒ kussens ‘L'amour du beau linge’ van Linvosges

De snelste manier om je terras kleurrijk en comfortabel te maken is door sierkussens in verschillende kleuren en dessins te gebruiken. Zo’n bonte verzameling van Linvosges maakt het ‘bohemien chic’ en in combinatie met hout, linnen plaids en gevlochten accessoires extra leuk.

Hangmat

Ⓒ hangmat Hamnön van Ikea

Zodra je in een hangmat gaat liggen, ervaar je dat ultieme vakantiegevoel. Deze ruime hangmat Hamnön van Ikea heeft een Bretonse streep die de tuin extra zomers maakt.

Bamboe

Ⓒ buitencollectie Korfu van Bloomingville

Buitenmeubelen van rattan of bamboe creëren de tropische resort sfeer die we kennen van verre vakanties. De Korfu outdoor collectie van Bloomingville bestaat uit bamboe modules die je met elkaar kunt combineren zodat je snel kunt improviseren en elke keer een andere opstelling kunt maken afhankelijk van de gelegenheid, het aantal gasten en het weer.

Tijdloos met zwart

Ⓒ trolley Punta Cana van Riviera Maison en Cocoon stoel helsinki van next.co.uk

De landelijke buitensfeer verrijk je met hippe accessoires die je ook binnen gebruikt zoals de verrijdbare trolley Punta Cana van Riviera Maison en de Cocoon stoel Helsinki die in de serre net zo elegant staat als buiten op het terras.