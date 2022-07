Lekker op de BBQ: grote garnalen met knoflook à la Julius Jaspers

Voorgerecht: 6 personen

Temperatuur: 220 graden

Vuur: indirect

Nodig: 300 ml olijfolie, 4 tenen knoflook, schoon en fijngesneden, 4 Thaise chili’s (birdeye), in de lengte doorgesneden, 18 grote garnalen (gepeld of ongepeld), zout en peper

Bereiding: Grote garnalen worden ook wel scampi’s of gamba’s genoemd. Reken op 16 tot 20 ongepelde garnalen per kilo. Gepelde garnalen gaan per klein pond (454 gram).

Ontdooi eventueel bevroren garnalen eerst in koud stromend water dat je ververst. Verwijder bij gepelde garnalen het darmkanaal. Zet een Spaanse ovenschaal of een gietijzeren koekenpan op de barbecue. Vul met olie, knoflook en chili’s en bak in 10 minuten de knoflook goudbruin. Voeg de garnalen toe en gaar deze in de hete olie totdat ze roze kleuren.

Draai nog even en breng op smaak met zout en peper.

Zet de schaal of pan in zijn geheel op tafel. Pas op met de hete olie!