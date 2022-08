Dagrecept: Kapsalon met kip en cheddar

Maar deze versie van de Vlaamse tv-kok/schrijver Wim Ballieu, uit zijn boek Ovenschotels (Pelckmans), spreekt me wél aan. Al geef ik direct toe dat dit recept met kip afwijkt van het origineel. Verwarm de oven voor op 250 graden. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes of plakken.

Doe er de cajunkruiden en de helft van de olie bij, goed mengen. Leg een vel bakpapier in een ovenschaal. Verdeel er de aardappelblokjes over en dek af met aluminiumfolie. Bak 35 tot 45 minuten in de voorverwarmde oven tot de aardappelen gaar zijn. Verwijder de folie en laat nog 5 minuten bakken tot de aardappelen goudbruin zijn.

Pel en snipper de ui en de knoflook. Snijd de kip in stukken en meng met de ui, knoflook, kipkruiden, de rest van de olie, sojasaus en ketjap manis. Bak de kip goudbruin en verdeel over de aardappelen. Leg de plakjes cheddar erbovenop en leg 5 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.

Nodig voor 4 personen:

- 850 g vastkokende aardappelen

- 20 g cajunkruiden

- 30 ml koolzaadolie

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 teen knoflook (gehakt)

- 400 g kipfilet (stukjes)

- 15 g kipkruiden

- 15 g sojasaus

- 10 g zoete sojasaus

- 8 plakjes cheddar

Voor erbij: knoflook- of sambalsaus, sla, tomaat, uienringen en komkommer