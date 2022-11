Mijn klus: zo maakte Hans (62) zijn ideale werkbank

Premium Binnenland

Hans Jansen (1964-2022): ’Zijn bekkenslag kwam altijd op tijd’

Markante Varssevelder, stond er boven zijn rouwadvertentie. In het Achterhoekse dorp is er niemand die hem níét kende. „Hans was onze verbindingsman”, vertelt zijn zus Ada Heusinkveld-Jansen. „Hij sprak vreemden aan en zo raakten wij – mijn broer, mijn zus en ik – aan de praat met ze.”