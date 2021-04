Lezersvraag: wat te doen tegen kalkaanslag op poreuze badkamertegels?

Dhr. Boks: „Het lukt ons niet om met diverse bekende middelen de kalkaanslag van de poreuze badkamertegels te verwijderen.”

Zamarra: Zulke kalkaanslag is moeilijk weg te halen aangezien de kalk in de poriën is getrokken. Er valt wel verbetering te behalen met langdurig weken, bijvoorbeeld bij een vloer.

Leg handdoeken op de vloer en doordrenk deze met schoonmaakazijn. Minstens een nacht laten liggen en dan schrobben. Herhalen totdat de aanslag loslaat. Ik raad ook aan om de tegels met een coating af te dichten.

