Zo maak je grote garnalen gemakkelijk (en zonder vieze handen) schoon

Vooral het darmkanaal van die grote garnaal verwijderen kan een struggle zijn. Niet al te smakelijk om terug te vinden op je bord, laat staan ‘m tussen je tanden te proeven. Gelukkig biedt kookboekenauteur Hot Thai Kitchen uitkomst (naast talloze heerlijke Thaise recepten).

Zoals bij veel hacks geldt ook bij deze: waarom zijn we hier niet zelf op gekomen? Zó simpel en zó effectief.

Hij gaat als volgt: pak je garnaal (met schaal of zonder), een tandenstoker, en steek ‘m in het tweede ‘verbindingsstukje’ vanaf de staart net onder het darmkanaal erin. En dan is het simpel: wip ‘m omhoog en trek ‘m in één keer er uit: klaar!