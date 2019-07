Familierecept: macaroni met sponsjes

Hans Efdé schrijft: „Mijn moeder werkte elke zaterdag. Dat was de dag dat mijn vader kookte. En hij kon een prima maaltijd op tafel zetten. Een favoriet van ons (3 broers) was macaroni met ’sponsjes’. Tot op de dag van vandaag ook een populair recept in mijn gezin. Het is een simpel en snel eenpans gerecht. Eigenlijk niets bijzonders, maar op de een of andere manier vond mijn vader het een goed idee om er boterhamworst aan toe te voegen. Achteraf gezien geniaal gewoon. Uiteraard heb ik dat bij de viering van hun vijftigjarig huwelijk even ter sprake gebracht.”

Ingrediënten voor 4 personen:

2 theekopjes macaroni, pakje kruiden, 350 gr rundergehakt, 120 gr plak boterhamworst, ui, 4 tenen knoflook, halve groene paprika, halve rode paprika, 4 tomaten

Bereiding:

„Macaroni koken en in het vergiet spoelen, gehakt rul bakken. Als het gehakt bijna klaar is, grof gesnipperde ui en knoflook toevoegen. Na 2 minuten paprika toevoegen, na nog eens 2 minuten de tomaten. Kruiden toevoegen en nog een paar minuten laten sudderen. Evt. peper, zout, nootmuskaat en/of Italiaanse kruiden naar smaak toevoegen. Boterhamworst in blokjes snijden en samen met de macaroni toevoegen. Omscheppen op hoog vuur en de macaroni is klaar.

Evt. een salade maken voor het frisse accent. Gemengde sla, zontomaatjes, rode paprika, augurk en wat komkommer. Scheutje balsamico, olijfolie en wat peper en zout. Omscheppen en klaar. Ik mag er graag een zakje Italiaanse strooikaas en de ketchup bijzetten.

Smakelijk eten,

Hans Efdé.”

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar familierecepten@telegraaf.nl