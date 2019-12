Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Als man van achter in de zestig heb ik jarenlang een vaste maar gezapige relatie met mijn vriend. Ik zou nooit vreemdgaan, had ik me voorgenomen, maar ik ging toch voor de bijl.