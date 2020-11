Behangtrends: niets is te gek aan de muur

Vroeger werd niet zozeer behangen voor decoratie, maar vooral om vochtplekken of scheuren te verdoezelen. Het wandpapier kent een lange geschiedenis. Werden in de middeleeuwen tapijten werden langs de muren gebruikt, behang borduurde daar vervolgens eeuwenlang op voort met typische Oosterse tapijtmotieven.

Schilders

In het midden van de 18e eeuw was behangfabricage vooral in Engeland en Frankrijk een complete industrie. De allerduurste soorten werden met de hand beschilderd en de grootste bedrijven trokken beroemde kunstenaars aan. Ook Nederland kende een behangfabriek in Hoorn, opgezet door predikant Cornelis Ris. Rond 1800 waren er tientallen behangschilders aan het werk in ons land.

Juist dat rijke verleden is een inspiratiebron voor de behangmakers van nu. Want het wandpapier is opeens onmisbaar in een eigentijds interieur. De productietechnieken zijn dusdanig verbeterd dat geen enkel effect meer te gek is. Metallic, rijke Japanse motieven, fotobehang of illustraties uit de 18e eeuw: alles is mogelijk.

De vier belangrijkste behangtrends op een rijtje. Flora en fauna zijn natuurlijk al jaren populair en dat blijft ook volgend jaar het geval. De motieven worden alleen maar vrolijker en speelser: insecten, tropische bloemen en kleurige vogels vrolijken de kamer op. Een bijzondere plant ervoor en het plaatje is klaar.

Effen behang is helemaal uit. Er moet gebruik worden gemaakt van vormen, stijlelementen zoals een grote ruitvorm of waterachtige strepen. Net als bij de bloemen is één muur of een stuk van een muur behangen hierbij het maximum. De kleuren zijn veel rustiger. Ook hier weer vaak een combinatie met een lamp of kastje in bijpassende vorm.

Baksteen

Een derde trend omvat de marmer- en houteffecten, vaak niet van echt te onderscheiden. Wie graag een bakstenen muur wil maar het met beton moet doen: met behang kan dit effect geweldig worden geïmiteerd. Veel behang is zelfs voorzien van een reliëf zodat het op het oog niet van echt is te onderscheiden.

Als laatste het wandpapier in de prachtig verfijnde Japanse stijl. Zwemmende koikarpers of diepblauw met een kraanvogel erop. Op zo’n manier gedrukt dat het net textiel lijkt. Eigenlijk meer kunst dan behang! Zo zijn we weer terug in de achttiende eeuw. Ook qua exclusiviteit trouwens, want het prestigieuze Britse merk Cole & Son verkoopt rollen die meer dan duizend pond kosten.