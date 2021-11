Dit is dé manier om appels zo lang mogelijk vers te houden

Hoe je appels zo lang mogelijk vers kunt houden, hangt uiteraard deels van de soort en kwaliteit af. Appels die nog nét niet helemaal rijp zijn als je ze koopt, kunt je natuurlijk lager bewaren. En als je overrijpe appels op de markt koopt, zijn die weliswaar lekker, maar een stuk minder lang goed te houden dan wanneer je ze zelf in een boomgaard plukt.

Over het algemeen zijn de appelsoorten Fuji en Granny Smith makkelijk lang goed te houden omdat ze een relatief dikke schil hebben. De zoete Delicious- en Gala-appels hebben juist weer een dunnere schil. Ook worden grote appels eerder zacht dan kleintjes.

Bewaren

Appels kun je het beste op een koele, donkere plek bewaren, met een hoge luchtvochtigheid. Als je ze op kamertemperatuur bewaart, rijpen ze namelijk gewoon door, waardoor je ze minder lang kunt bewaren. Een temperatuur tussen de 0 en 4 graden is ideaal! De groentela van je koelkast is een perfecte plek, maar anders werkt een kelder of schuur bijvoorbeeld ook.

Belangrijk: leg de appels niet naast andere groenten in de la! Appels die rijper worden, geven namelijk etheen-gas af. Sommige groenten, zoals broccoli en bloemkool, zijn daar gevoelig voor en rijpen op die manier sneller dan de bedoeling is.

Wil je je appels écht heel lang vers houden, kies er dan voor om iedere appel apart in een krant te verpakken. Het is namelijk zo dat één rotte appel ervoor kan zorgen dat de rest ook sneller slecht wordt.

Sappig

Wat je ook kunt doen: de appels los in de groentela leggen en ze bedekken met een vochtige papieren doek. Op die manier behouden ze hun sappigheid.