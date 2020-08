De was doen op vakantie: zo gaat dat ’t best

1) Het huishouden gaat altijd door, ook als we op vakantie zijn. De afwas moet gedaan na het eten en ook uw kleding heeft nu en dan een sopje nodig.

2) Beschikt uw appartement of camping niet over een wasmachine, los dan wat handwasmiddel in een paar liter warm water op en giet dit in een vuilniszak of emmer. Meng de vuile was met het water, sluit de zak of emmer goed en zet ’m in de zon. Houd donkere en licht gekleurd was apart van elkaar.

3) Boenen is niet nodig: laat de was de hele dag lekker in de zon staan weken. ’s Avonds spoelt u de was goed uit met schoon water en kunt u hem over de waslijn hangen.

4) Geen wasmiddel meegenomen? Dan werkt een beetje neutrale shampoo ook prima. Let op: antiroosshampoo, shampoo met conditioner en blauwe shampoo voor grijs haar zijn niet geschikt.

5) Tip: ik neem altijd een parfumverstuiver mee gevuld met kledingverfrisser, voor kleding die alleen wat muf ruikt.

