De ’gouden koets’ van Ferdinand is meer dan een auto

Eigenaar: Ferdinand Helmers (67), huisarts

Auto: Volvo 740 Estate

Bouwjaar: 1990

Motor: 2,3-liter viercilinder, 116 pk

’In 1989 namen we in Kloosterzande een huisartsenpraktijk over. Onze oude Renault 14 was rijp voor de sloop. We konden tijdelijk in de Volvo 340 van onze voorganger rijden, maar er moest toch weer een eigen wagen komen.

Volvo-dealer Harry van Oosterhout in Hulst had twee 740 Estates op voorraad, eentje met elektrische raambediening en airco en een zonder. Die laatste kochten wij tweedehands voor 30.000 gulden. De nieuwprijs was 67.000 gulden, een enorme smak geld! De Volvo was z’n tijd ver vooruit met elektronische brandstofinspuiting en een katalysator met lambdasonde-regeling.

We waren van plan om de 740 na een paar jaar in te ruilen voor een nieuwe Volvo. Maar de 850 en de latere V70 hadden op de achterbank niet genoeg ruimte voor drie kinderen, dus is de 740 gebleven. Het is onze dagelijkse auto. De teller staat op meer dan 700.000 kilometer en de motor en versnellingsbak zijn origineel.

Voor ons is het meer dan een auto. De wagen hoort bij ons en zoals Harry bij aankoop al voorspelde, zijn we van de 740 gaan houden. Natuurlijk is er in al die jaren weleens iets stuk gegaan, maar dat is altijd oplosbaar gebleken.

Door de kleur is de Volvo een opvallende verschijning. Iedereen in de omgeving kent de auto en zwaait naar ons. Met een verbruik van 1 op 11 doet hij het milieutechnisch zo slecht nog niet. We blijven ermee doorrijden zolang het kan. Misschien ben ik straks de eerste huisarts die een tweedehands 740 heeft gekocht en die daarmee tot na zijn pensioen heeft gereden.”