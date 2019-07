Wanneer de zon vrijelijk op mijn tuinhuis beukt, dan begint het huisje te tikken. Is dat het hout dat uitzet? Of ergens een bevestiging? Ik weet het niet, maar ik hou van het geluid. Het is het geluid voor buiteneten, het geluid van bloeiende munt. Het geluid van een entrecote-salade. Oh je mag ook biefstuk gebruiken hoor. Of van die snelle rosbieflapjes.