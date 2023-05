Duurzaam op vakantie? Nederlanders verkiezen prijs boven planeet

Dat is althans wat Booking.com zegt op basis van een wereldwijd onderzoek. De boekingswebsite vroeg meer dan 33.000 reizigers uit 35 verschillende landen naar hun reisgedrag.

Nederland komt er wat bekaaid vanaf, concludeert de website. Bijna driekwart van Nederland wil duurzamere keuzes maken op reisgebied, maar minder dan een derde wil daar ook meer voor betalen. Slechts 30% van de Nederlanders vindt de huidige klimaatcrisis reden om duurzamer te leven, wereldwijd gaat het om 53%. En waar 76% van de reizigers wereldwijd zegt dit jaar duurzamere keuzes te maken op reisgebied, geldt dat voor slechts 48% van ons land.

Te duur

Het onderzoek van Booking.com legt het dilemma tussen prijs en planeet bloot. Mensen worstelen hiermee blijkbaar bij het boeken van reizen. Met 53% vindt meer dan de helft van Nederland duurzamere reisopties te prijzig, vorig jaar was dat nog 41%. Mensen maken zich zorgen over het kunnen betalen van de rekeningen, waardoor het verduurzamen van hun reisgedrag van ondergeschikt belang is.

Op reis zijn we ons overigens wel steeds bewuster van ons gedrag. Met 62% (vorig jaar 35%) zegt de meerderheid van de Nederlanders de airconditioning uit te zetten wanneer ze niet in de accommodatie zijn en 67% (vorig jaar 40%) geeft aan handdoeken te hergebruiken.

Belangrijk

Van alle ondervraagden geeft 80% aan meer duurzaam reizen belangrijk te vinden. Maar waar 66% van de reizigers wereldwijd de plekken die ze bezoeken beter achter wil laten dan toen ze er aankwamen, geldt hetzelfde voor slechts 41% van de Nederlanders. Verder geeft 41% van ons land (tegen 39% wereldwijd) aan niet te vertrouwen dat de duurzame reisopties die ze kunnen boeken ook daadwerkelijk duurzamer zijn.

Weinig opties

Het is overigens niet alleen de prijs en het vertrouwen dat Nederlanders tegenhoudt om duurzamer te reizen. Meer dan een derde (35%) van de Nederlandse ondervraagden vindt dat er onvoldoende duurzame reisalternatieven zijn. Met 60% vindt een nog veel grotere groep dat reisorganisaties te weinig duurzame opties aanbieden – in 2022 was dit 50%.

Nederlanders weten duurzame vakanties wel redelijk goed te vinden. Terwijl 44% van alle ondervraagden aangeeft niet te weten waar de meer duurzame reizen te vinden zijn, geldt hetzelfde voor 31% van de Nederlanders. Betreurenswaardig is wel dat van de 62% vakantiegangers in ons land op zoek naar een authentieke reiservaring, de helft niet weet hoe en waar ze tours of activiteiten kunnen vinden die ervoor zorgen dat ze iets terugdoen voor de lokale gemeenschap.

Tips

Vind jij het belangrijk om duurzaam op vakantie te gaan maar weet je niet waar te beginnen? Hieronder een aantal tips zodat je zonder al te veel schuldgevoel op reis gaat.

Zoek het dichtbij

We kiezen graag voor grootse en meeslepende reizen en vaak naar verre oorden. Maar in en om Nederland is best een hoop moois te zien. Wandelen tussen de rotsen en fonteinen in Luxemburg, hiken in het Schwarzwald of lekker flaneren aan de Belgische kust? Om de hoek is genoeg moois te vinden. Misschien niet zo indrukwekkend als de Himalaya, overweldigend als Tokio of spannend als de bossen in Indonesië, wel degelijk het ontdekken waard.

Bijkomend voordeel van een tripje in de buurt is dat je niet hoeft te vliegen. Met de auto, trein of bus ben je snel genoeg op je bestemming. Wil je vaker een duurzame reiskeuze maken? Kijk dan of je bestemming op een andere manier te bereiken is dan per vliegtuig. Met de trein naar Londen, Parijs of Berlijn is hartstikke goed te doen!

Ga voor goed

Die-hard kampeerders zullen het beamen: goede spullen maken je campingtripje een stuk leuker. En duurzamer. Je kunt kiezen voor een goedkope tent die je na een zomer weer weg kunt gooien, of sparen voor een stevige variant waar je jarenlang plezier van hebt. Goedkoop blijkt maar al te vaak duurkoop. Geen idee of het kampeerleven voor je is weggelegd? Het is ook mogelijk een tent, slaapzak en andere benodigdheden voor je trip te huren. Zo heb je goed materiaal én kun je kijken of het wat voor je is.

Lokale hap

Sowieso een goede tip voor een duurzamer leven: lokaal en seizoensgebonden eten. De producten die op je bord liggen komen dan gewoon uit de buurt. Ze hoeven geen ellenlange reis af te leggen vanuit Frankrijk of Zuid-Afrika én smaken ook nog eens een stuk beter.

Lokaal en seizoensgebonden eten verrijkt je reis daarbij ook nog eens. Door te kiezen voor restaurants die op deze manier koken of zelf lekkers van de lokale markt te eten, maak je je reis een stukje duurzamer én leer je de cultuur van de plaats waar je bent beter kennen. En zeg nou zelf: de sinaasappels rechtstreeks van de boom op Cyprus, tomaten aan de Middellandse Zee en oesters uit onze eigen Noordzee smaken toch ’t beste.

Hou het schoon

Het spreekt bijna voor zich, maar ruim je troep op. Ben je aan het hiken? Zorg voor een afvalzak. Picknick? Neem je glaswerk mee. En gooi uiteraard niet zomaar iets op de grond, ook niet het laatste restje van je sigaret. Zo zorg je dat de omgeving schoon blijft.

Wil je daar nog een schepje bovenop doen? Neem een herbruikbare waterfles mee. Op deze manier hoef je niet steeds een plastic flesje te kopen. Geen schoon water op de locatie? Zorg dat je waterfilters mee hebt.

