Recept van de dag: Sardinetartaar

Terwijl ik naar het zonnebloemenbos vlak voor mijn werkraam kijk, het hele uitzicht op de tuin is verdwenen door twee tot drie meter hoge topinamboer – aardpeer, knolzonnebloem of jeruzalemartisjoken – met daarnaast een stuk of veertig zonnebloemen, zie ik opeens een bord voor me met dungesneden tomaten en sardines. Ja, dat kan gebeuren.

Gauw bij vriend Bart van Olphen gekeken in zijn Vis uit Blik (1). En ja hoor, daar staat dit recept, precies zoals ik het voor ogen had.

Prak met een vork de sardines fijn en meng deze met de kappertjes, zongedroogde tomaten, olijven en wat blaadjes basilicum. En dan de lekkerste tomaten kopen en in ragdunne plakken snijden.

Natuurlijk mooi verdelen over de borden, een bolletje van de tartaar erbij en strooi er wat geitenkaas in korrels over. Nu nog even een scheutje olijfolie erover en dan afmaken met witte peper en wat zeezout.

Erbij? Zuurdesemstokbrood natuurlijk.

Dan heb je zo nog een beetje vakantie op je bord. Wil je het chic? Rijst met wat amandelen erbij. Dat eet toch heerlijk zo, terwijl je naar de zonnebloemen in je tuin kijkt?

Nodig voor 4 personen:

• 2 blikjes sardientjes (in olijfolie) uitgelekt

• 2 eetl kappertjes

• 3 eetl zongedroogde tomaten, fijngehakt

• 2 eetl zwarte olijven, fijngehakt

• 10 blaadjes basilicum

• 6 mooie tomaten in dunne plakjes

• 50 gr zachte geitenkaas

• olijfolie

• witte peper en zeezout