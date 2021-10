Premium Het beste van De Telegraaf

Zo duizelingwekkend mooi is Lapland in de herfst

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Een met de natuur in een uitgestorven, maar beeldschone omgeving. Ⓒ Foto Jonathan Vitblom / Girdit Media

’s Zomers raak je van slag door de lange dagen en in de ijskoude winter blijft het nagenoeg donker. Lapland is tussendoor veel aangenamer, maar in de herfst op zijn mooist. Een roadtrip door het Finse, Zweedse en Noorse deel van deze regio, langs duizelingwekkende, robuuste landschappen die telkens anders kleuren. En het Noorderlicht als hoogtepunt.