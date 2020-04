Wereldzeilers Machiel en Liselotte houden de moed erin

We liggen voor anker op droomeiland Martinique. Door de lockdown hebben we hier nog niets kunnen zien, alleen de supermarkt.

Ons dagelijkse sportmomentje is ons hoogtepunt. We rennen rondjes op de boot, hilarisch op zo'n belachelijk klein parcours! Lachend om elkaars zottigheid houden we er de moed in, mede gesteund door de andere Nederlandse zeilers die ook vastzitten.

Toch zitten we op een tijdbom. In juni begint het orkaanseizoen en dan moet je hier weg zijn. Orkaanschade wordt niet vergoed door de verzekeraars. Maar waar kunnen we naartoe? Aruba, Bonaire en Curaçao liggen buiten het orkaangebied en zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de eilanden hebben hun wateren gesloten.

Achter de schermen wordt op diplomatiek niveau geprobeerd toegang te krijgen tot Curaçao voor een veertigtal Nederlandse boten, waaronder wij. Er is op Curaçao veel plek en wij zijn bereid om een paar weken in quarantaine te gaan. Fingers crossed, we hopen zo op groen licht.

Wordt vervolgd...

Bekijk ook: Wereldzeilers Jurre en Suus zitten opgesloten in het paradijs

Bekijk ook: Wereldzeilers Kelly en David laten hun hond op een hele speciale manier uit

Bekijk ook: Wereldzeilers Liselotte en Machiel betalen de hoofdprijs