Israëlische keuken barst van de smaak (en dat zonder vlees)

’Fijn dat jullie hier zijn! Dit is de eerste workshop sinds maanden; ik ben nog meer hyper dan anders”, vertelt Esther Weissman-Erwteman in haar kookstudio Esther’s cookery in de Amsterdamse Pijp.

„Zes jaar geleden ben ik met deze kookstudio begonnen”, vertelt Esther. „Ik heb een achtergrond als intensive care-verpleegster, maar heb ook communicatie gedaan en in restaurants gewerkt. Daarnaast heb ik in Ghana, India en Israël gewoond en gaf ik voorlichting over hiv en aids. Mensen vinden het meestal moeilijk om hierover te praten, daarom wordt er vaak gevoetbald of gekookt om hen op hun gemak te stellen. Aan de keukentafel leer je iemand veel makkelijker kennen.”

„Ik begon met workshops waarbij we naar de markt gingen en aan het koken sloegen. Altijd vegetarisch. Vroeger betekende dit dat je in plaats van vlees extra aardappelen en groenten kreeg. Niet erg lekker. Inmiddels is dat dankzij de boeken van Yotam Ottolenghi en Sami Tamim erg veranderd.”

Kruidenmix

„Steeds meer mensen zijn bekend met de kruidenmix za’atar (wilde oregano, sesamzaad en sumak; gemalen rode zure besjes, red.). De Israëliër Ottolenghi en Palestijn Tamim hebben de regionale keuken naar een hoger niveau gebracht die de politiek heeft overstegen. Als er iets is dat verbindt, dan is het eten. Jullie zullen wel hard voor jullie maal moeten werken!”

Ⓒ Michael van Emde Boas

In de keuken heeft Esther van alles klaargezet. We bereiden in groepjes twee gerechten zoals baba ganoush (salade van geroosterde aubergine), kleverige, krokante en pikante aardappeltjes, komkommer-tahinsalade, pita met olijfolie en za’atar en chocoladetruffels met tahin.

Tahin speelt een belangrijke rol in de Israëlische, Libanese en Syrische keuken. Een pasta van sesamzaad en bekend als ingrediënt van hummus. Tahinsaus, geserveerd bij shoarma en falafel, maak je door sesampasta te mengen met limoen- of citroensap, een teentje geperste knoflook en gehakte peterselie. Eenvoudig, maar oh zo smakelijk!

Esther laat zien hoe we op een veilige manier de extra scherpe koksmessen gebruiken. Daarna zet zij een speciaal grillplaatje op het gasfornuis. „Dat gebruik ik om aubergines te poffen zonder dat je fornuis vies wordt. Ik kocht ze ooit op de markt in Jeruzalem en gebruik ze sindsdien elke dag. Voor baba ganoush is het bijna onmisbaar, maar ook erg handig om courgette, paprika en andere groenten te grillen.”

Mijn kookpartner Sam en ik mogen met het plaatje aan de slag omdat we de paprika’s moeten roosteren en ontvellen voor de salade van bulgur, geroosterde paprika’s, walnoten, pinda’s en yoghurt-dilledressing. Ook zullen we ons over de chocoladetruffels ontfermen. De paprika’s roosteren vergt wat geduld. De buitenkant moet immers zwartgeblakerd zijn zodat je – eenmaal afgekoeld – het velletje er makkelijk kunt afwrijven, maar de rooksmaak er wel in is getrokken.

Ⓒ Michael van Emde Boas

Inspanning

Esther hopt van de ene naar de andere kant van haar keuken, aldoor tips gevend. „Zo snijd je munt, je gebruikt alleen de blaadjes, niet de bittere steel.” De goedlachse chef neemt een aantal blaadjes, stapelt ze op elkaar en vouwt ze dicht, waarna ze het pakketje in reepjes snijdt. Even later doe ik hetzelfde met de dille voor onze yoghurtdressing. Ook dat vergt wat inspanning, gezien de grote hoeveelheid.

Ondertussen krijgen we veganistische latkes. Van al dat lekkers hebben we immers trek gekregen. Latkes zijn gefrituurde snacks van aardappel uit de Oost-Europese Joodse keuken. Esther heeft ze echter van bloemkool gemaakt en ze vallen beslist niet tegen! Dat geldt later voor alle kleurrijke gerechten op tafel.

Zo komt er krokante tofu met chilipepers voorbij, heerlijk kruidig en pittig. De auberginesalade is voortreffelijk, met die fijne rokerige smaak. Ook de aardappeltjes geven een smaakexplosie in de mond. Geen moment missen we vlees. Aan het einde komen onze chocotruffels voorbij: een smakelijk slotakkoord.

Esther: „Fantastisch om na de lockdown met jullie aan tafel te zitten. Eten verbindt, zo ook de gerechten uit de Israëlische keuken, met invloeden uit de hele wereld.”