Dagrecept: Italiaanse mosselsoep met knoflooktoast

Door Reza Bakhtali

Je zou het bijna vergeten, maar er zijn nog steeds mosselen verkrijgbaar, dat gaat door tot in de winter. Als de ’R’ in het seizoen is, kun je ze kopen. Ze zijn misschien wel het lekkerst in juli, augustus en september, maar dat maakt niet zoveel uit; wij gebruiken ze voor een heerlijke mosselsoep.