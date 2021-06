Airbnb zoekt mensen die gratis willen wonen in het buitenland

De verhuursite lanceert een uniek programma waarvoor twaalf deelnemers worden geselecteerd. De geluksvogels mogen een aantal maanden gratis wonen in Airbnb-accomodaties. Zoommeetings op het strand of in de pauze door een nieuw stad slenteren. Zie je het al voor je?

Niet alleen alle kosten van de accommodaties worden gedekt, er wordt ook een vergoeding beschikbaar gesteld voor de kosten van vervoer.

In ruil daarvoor wordt de geluksvogels, die elk tot drie reisgenoten mogen meenemen, wel gevraagd hun ervaringen te delen.

Uit onderzoek van de verhuursite blijkt namelijk dat steeds meer mensen interesse hebben in werken op afstand zodra de coronapandemie voorbij is. Via dit programma kunnen de deelnemers inzichten bieden over hun ervaringen, die weer kunnen helpen de toekomst van langdurige verblijven via Airbnb vorm te geven.

Aanmelden

Interesse? Je kunt je tot en met 30 juni aanmelden via de ‘Live Anywhere’-pagina op de website van Airbnb. Als je wordt geselecteerd, krijg je eerst een workshop ‘hoe leef je via Airbnb’ van The Senior Nomads.

Dit koppel ging in 2013 met pensioen en heeft sindsdien op meer dan 270 plekken in 85 verschillende landen gewoond. Na de workshop zul je van september 2021 tot juli 2022 de wereld verkennen.