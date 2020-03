Oproep: vieze vakantieverhalen gezocht!

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/lifestyle de mening van onze lezers. Nu vanwege het Corona-virus hygiëne ineens een belangrijk onderwerp is, zijn we benieuwd naar de hygiënische omstandigheden op reis. Wat was het vieste dat u ooit meemaakte op dit gebied? Waar was het? En hoe hebt u het opgelost? Hoe zorgt u zelf voor hygiëne op reis of tijdens vakantie? Heeft u bijvoorbeeld altijd een flesje desinfecterende gel bij de hand?

We horen graag uw ervaringen, via [email protected]. Een bloemlezing van de inzendingen wordt meegenomen in VRIJ Magazine van volgende week.