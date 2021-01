Binnenland

Kees Verkade was de ’Hofkunstenaar van Monaco’

Veel bekende beelden komen van zijn hand: drie winkelende vrouwen in Haarlem, Johnny Jordaan en tante Leen in Amsterdam, de fietsles in Groningen, Audrey Hepburn in Arnhem, Louis Couperus in Den Haag en Juliana en Bernhard bij paleis Soestdijk. Het is een kleine greep uit het grootse oeuvre van Kees...