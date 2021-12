Dagrecept: Knolselderijstamppot met gebakken heekfilet

Deze vis heeft veel weg van kabeljauw, al behoren de twee vissen niet tot dezelfde familie. Het is ook weer eens wat anders dan worst, al kom ik op dát onderwerp nog terug. We gaan namelijk zelf worst maken in 2022!

Kook de kruimige aardappelen samen met de knolselderij in water met zout in ongeveer 20 minuten gaar. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn met de crème fraîche.

Breng de stamppot vervolgens op smaak met olijfolie, zout en peper. Houd de stamppot daarna warm. Verhit in een koekenpan de resterende eetlepels olijfolie. Bestrooi de heekfilets met zout en peper en bak ze aan beide kanten in een paar minuutjes bruin en nét gaar. Roer ten slotte de kervel (of eventueel peterselie) door de stamppot en serveer samen met de gebakken vis.

Nodig voor vier personen:

- 4 heekfilets met vel

(van elk 100 gram)

- 1 kilo kruimige aardappelen (geschild, in stukken)

- 700 g knolselderij (geschild, in blokjes)

- 200 g crème fraîche

- 4 el olijfolie

- 1 bosje kervel of

peterselie (grof gehakt)

- zout, peper