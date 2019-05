Gezocht: trotse klussers!

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Ken jij of ben jij iemand die apetrots is op een zelfgemaakte creatie die staat te pronken in of om het huis? Die geweldige hoogslaper van zoonlief bijvoorbeeld, waaraan opa maandenlang in het geheim heeft gewerkt of die eigenhandig getimmerde tuinset op de veranda waar het goed toeven is? Ken jij of ben jij iemand die apetrots is op een zelfgemaakte creatie die staat te pronken in of om het huis? Die geweldige hoogslaper van zoonlief bijvoorbeeld, waaraan opa maandenlang in het geheim heeft gewerkt of die eigenhandig getimmerde tuinset op de veranda waar het goed toeven is?