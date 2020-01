Het is vandaag Nationale Pindakaasdag!

Wie lust er nou geen pindakaas? De pasta gemaakt van pinda’s bestaat vandaag zo’n 130 jaar en werd destijds beweerd een ‘vervanger voor vlees’ te zijn. Echt aan te raden is het niet, maar net zoals vlees, bestaan pindavruchten uit een aardige portie gezonde proteïnen. Ja, dat las u correct. Pinda’s zijn eigenlijk geen noten en behoren net als bonen, kikkererwten en linzen tot de peulvruchten. Daarnaast bevatten ze een heleboel onverzadigde vetten. ‘Vetten? Dat is toch ongezond?’, hoor ik u denken. Dat klopt, maar niet als ze onverzadigd zijn. Die vetten kan ons lichaam namelijk niet zelf aanmaken, maar dragen wel bij tot de algemene weerstand en de verlaging van cholesterol, waarbij verzadigde vetten het cholesterolgehalte doet stijgen.

In twee supermarkten waar we inkopen deden, werden we aangesproken door andere klanten: "Wat koopt u veel pindakaas!" En toen tweemaal de zin: "Ik snap het niet meer. Ik zoek gewoon normale pindakaas, maar er staan er zoveel...!" Zo is het: geen product dat zo verwart als pindakaas. Opeens heten ze allemaal 100%. Als een naam of als een toevoeging. Staat er op een schoen ook 100% schoen? Een paar hippe baarden hebben pindakaaswinkels geopend. Toen raakte de hele handel in de war. Ze moesten meteen allemaal hip worden.

Nou, na onze test van 33 potten gewone pindakaas kunnen we de fabrikanten uit de droom helpen. Houd op met de flauwekul. Pindakaas is geen pindasoep of satésaus. Smeuïg is leuk, maar er waren potten bij die leegliepen als je ze scheefhield. Wordt het dan lekkerder? De proevers waren genadeloos. Nee, het wordt juist droger. Iedereen kan tegenwoordig pindakaas malen, maar waarom maalt Calvé dan altijd nog op een oude machine uit de vorige eeuw? Omdat het zo simpel niet is. Pinda's die hun olie verliezen, worden droog. Dus hoe vloeibaarder, hoe droger.

In mijn woonplaats werd ik gesommeerd om ook een lokaal maalsel mee te nemen. Tergend duur, maar vers en zelf gebrand. Helaas: in de tweede ronde eruit. AH bio is geliefd en vocht tot de laatste ronde mee, net als Hema. Maar toen de pindakaas van de tafel was afgebikt en de rook was opgetrokken, waren ook wij verrast!

1

PCD! Met suiker, zout en gehard palmvet. Volgens de voedselpredikanten erg slecht, maar toch superieur. Je koopt het onder meer bij Jumbo. Met €0,32 cent per 100 gram de goedkoopste. Gewoon ouderwetse pindakaas.

2

Ja hoor, hoe kan het anders: Calvé. Heel gewoon Calvé. Wat moeten we daar dan van zeggen? Niets, natuurlijk! Calvé zet de toon en blijkt altijd nog de richtlijn voor alle proevers. €2,72 voor 350 gram.

3

Ja, alweer Calvé, nu met de rare toevoeging 100%. Is de gewone dan niet 100%? Nee, daar zitten andere vetten in. Vandaar. Deze heeft alleen de vetten van de pinda's. Droger en slapper. Toch geweldig van smaak. €1,89 voor 350 gram.

4

Toen vielen onze monden nog verder open. Op de vierde plaats Bongo. Wat een naam, wat een geknutseld etiket. Dextrose, palmvet... Foei! Er zit ook maar 51 % pinda in. Maar we vonden het geweldig. Net zo goedkoop als PCD.

5

De top vijf wordt besloten door een pindakaas die zich in alle testen naast Calvé nestelt. Het gaat om Vita D'Or, oftewel de Lidl. De Naturel. De bio-versie deed trouwens verrassend lang mee. €2,09 voor 600 gram.