Goedkoper vaatwassen met een zuinige afwasmachine: dit moet je weten

1. Let bij aanschaf op het energielabel waarop de energie-efficiëntie van de vaatwasser staat aangegeven. Hoe groener het label, des te zuiniger de vaatwasser.

2 U vindt op het energielabel ook het verbruik in kWh per jaar. Let op: dat is op basis van een gemiddeld aantal vaatwasbeurten en kan daarom afwijken van uw eigen gebruik.

3. Een nieuwe afwasmachine met een A-label is duurder, maar bespaart tot 27% energie vergeleken met een apparaat met C-label.

4. Kies bij voorkeur een standaardformaat vaatwasser, die gaat efficiënter met energie om dan smallere modellen. Compacte of mini-vaatwassers die op het aanrecht of onder in een keukenkastje passen, zijn in verhouding het minst zuinig.

5. Sommige vaatwassers zijn voorzien van automatische dosering. Zo’n apparaat heeft een voorraad vaatwaspoeder. Hij bepaalt hoeveel er nodig is en doseert dit automatisch. Zo gebruikt u nooit meer middel dan strikt noodzakelijk is.