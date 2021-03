Winactie: maak kans op een infrarood verwarmingspaneel met jouw favoriete foto

Premium Cultuur

Rembrandt teruggetrokken van veiling Sotheby’s

Het schilderij Abraham en de Engelen van Rembrandt van Rijn is onverwacht teruggetrokken van de Oude Meesters veiling van Sotheby’s in New York. Als reden geeft het veilinghuis op dat ’in overleg met de inbrenger’, het paneel op het laatste moment is teruggetrokken.’ In een officiële verklaring laat...