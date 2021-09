Premium Binnenland

’Dat Rico zo herdacht wordt, dat doet goed’

„Prachtig dat we straks over een brug kunnen lopen en fietsen die naar onze zoon is vernoemd. Dat de dood van Rico in 1993 tijdens een militaire VN-missie in Cambodja op deze wijze herdacht wordt. Natuurlijk doet je dat goed. Dat is iets waar je kippenvel van krijgt…”