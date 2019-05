Het raadsel van Lambert

Wat is er aan de hand met Lambert van Hapert? Zijn ziekte is een raadsel. Ⓒ Rias Immink

Een raadselachtige ziekte die zelfs zijn artsen hoofdbrekens bezorgt. Veel lezers van deze krant leven mee met de Nederlander Lambert van Hapert, een voormalig fiscaal-jurist die niet meer kan lopen, nog maar moeizaam en nauwelijks verstaanbaar praat, zich amper kan bewegen in zijn zware rolstoel en volledig afhankelijk is van een thuishulp die hem doucht, aankleedt, scheert en in en uit bed helpt, ja, zelfs helpt met eten en drinken.